Aggredì i carabinieri in Rsa, patteggerà la pena

Patteggerà la pena il 46enne operatore di una struttura per anziani di Voghiera arrestato dai carabinieri dopo averli aggrediti mentre era in stato di ebbrezza. L’uomo è comparso ieri mattina davanti al giudice che, dopo aver convalidato l’arresto, lo ha rimesso in libertà. L’udienza è stata poi rinviata al 4 marzo per formalizzare il patteggiamento con pena sospesa, a condizione che l’uomo risarcisca i militari rimasti feriti nella colluttazione. "Ho apprezzato la richiesta della procura di subordinare la condizionale a un risarcimento – commenta l’avvocato Denis Lovison, legale dei carabinieri. Ultimamente questi episodi di violenza sono all’ordine del giorno. Questa scelta è un riconoscimento a persone molto esposte per via del loro lavoro". Sull’accaduto spende qualche parola anche l’avvocaro Federico Bolognesi, legale dei titolari della struttura. "L’operatore – afferma – versava in stato di alterazione ma non è entrato in contatto con gli ospiti, i quali pertanto non sono stati infastiditi o molestati, come confermato da tutti i presenti".

I fatti. I carabinieri erano intervenuti l’altro giorno nella struttura a causa dell’operatore alterato. In un primo momento sono riusciti a calmarlo ma poi, di colpo, l’uomo si è mostrato particolarmente violento, tanto che i due militari intervenuti – aggrediti con pugni e calci – hanno faticato non poco per contenerlo. Bloccato e reso inoffensivo, l’aggressore ubriaco è stato accompagnato in caserma in manette con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

