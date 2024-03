Aggredì un carabiniere in strada. Assolto il detenuto a processo: "Non fu evasione dai domiciliari"

FERRARA

Si è chiusa ieri la prima ’puntata’ giudiziaria che ruota attorno all’aggressione di un detenuto in permesso di uscire dagli arresti domiciliari, a un carabiniere libero dal servizio. Aggressione che aveva portato all’arresto dello straniero per evasione dai domiciliari, perché la sua libera uscita era stata consentita soltanto per raggiungere l’ospedale di Cona. Arresto che era stato convalidato. Ieri, però, il detenuto, che è ristretto agli arresti domiciliari per altro reato (accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti) è stato assolto dall’accusa di evasione. Evidentemente l’aver ’fatto una sosta’ lungo il percorso per raggiungere l’ospedale di Cona e sottoporsi a una visita di controllo non è stata interpretata dal giudice come una violazione della disposizione di libera uscita. Insieme all’arrestato, all’aggressione al militare dell’Arma, in via Maverna , aveva partecipato anche il figlio di 23 anni, il quale pare abbia rifilato qualche calcio al carabiniere. Così anche lui è finito nei guai, rimediando una denuncia per lesioni. Mentre per il padre resta da chiudere con la giustizia per quanto riguarda il reato di lesioni.

L’episodio. L’incontro tra vittima e aggressore c’era stato il 28 febbraio scorso, alle 17, in via Maverna. Secondo quanto ricostruito fino a oggi, il carabiniere, libero dal servizio, era in strada insieme alla ex moglie dell’indagato. Quest’ultimo, che aveva ottenuto come già sottolineato, un permesso per raggiungere l’ospedale di Cona, considerando che doveva sottoporsi a una visita di controllo, passando per via Maverna, si è accorto che la ex moglie era ferma in strada insieme al militare dell’Arma.

A quel punto ha deciso di fermare l’auto, è uscito e si è diretto verso la coppia. Per poi mettere in atto l’aggressione, con pugni al volto al carabiniere, che dallo stordimento è caduto al suolo.

Proprio in questo momento sarebbe intervenuto anche il figlio che era in auto con lui. Poi il ritorno in auto e il proseguimento del viaggio verso l’ospedale di Cona, dove in seguito lo straniero è stato raggiunto e arrestato dai colleghi della vittima che nel frattempo era stato trasferito al pronto soccorso del Sant’Anna per essere medicato, considerando la brutta frattura al naso e le tumefazioni all’occhio. E negli stessi minuti, l’aggressore veniva arrestato con l’accusa di evasione dai domiciliari – il permesso era per raggiungere l’ospedale e non certo per fermarsi in un altro luogo – e lesioni aggravate. Resta ora da definire il conto per quanto riguarda le lesioni.

Cristina Rufini