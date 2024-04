Aggredisce a morsi i carabinieri

Nella serata di giovedì, i carabinieri della stazione di Argenta hanno arrestato un ventottenne

italiano, residente nell’argentano, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, che poi è risultato essere in stato di forte alterazione psico-fisica, dopo aver suonato al citofono della caserma di via Nazionale Ponente, ha gridato, senza motivo, frasi offensive e minacciose contro i Carabinieri, per poi allontanarsi velocemente.

I militari lo hanno rintracciato qualche minuto più tardi in un bar poco distante, per poi accompagnarlo in caserma, dove ha aggredito dapprima un Appuntato e, poco dopo, anche il Comandante della Stazione, che ha provato anche a mordere. Bloccato prontamente dai militari, con l’ausilio di un’ambulanza è stato portato al pronto soccorso del vicino ospedale Mazzolani-Vandini, dove ha mostrato insofferenza e aggressività anche verso i sanitari. È stato necessario trasferirlo all’ospedale di Cona, dove i medici hanno dovuto sedarlo. Ieri il tribunale ne ha convalidato l’arresto.