Aggredisce e minaccia l’ex moglie

Nella tarda serata di ieri, la Stazione Carabinieri di Cento ha arrestato un 49enne per avere violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa che era stata emessa nei suoi confronti dal Tribunale estense. La vicenda trae origine da una storia di maltrattamenti e vessazioni subite in ambito domestico, culminate lo scorso aprile allorquando la moglie dell’indagato aveva trovato il coraggio di sporgere denuncia ai carabinieri. In quell’occasione l’uomo era stato allontanato da casa con il divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa, per averla aggredita e minacciata di morte alla presenza dei figli minorenni.

Nonostante il provvedimento adottato nei suoi confronti dal Tribunale estense, il 49enne, lo scorso 16 ottobre, aveva seguito l’ex moglie ed i figli minori per le vie della città del Guercino, pregandola di tornare insieme; al rifiuto categorico della donna, le aveva sferrato un pugno al volto minacciandola di morte. Questa ennesima condotta violenta, denunciata ai Carabinieri di Cento ed immediatamente segnalata alla Procura estense, ha portato l’autorità giudiziaria all’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. Pertanto il 49enne è stato arrestato e tradotto all’Arginone.