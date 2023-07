Aggredisce i carabinieri dopo una lite al ’Carnevale Rosa’: arrestato

Un momento particolarmente concitato tra alcune persone al termine del carnevale notturno di sabato, ha visto a XII Morelli arrestare un giovane mirabellese per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I Carabinieri della Stazione di Renazzo, infatti, hanno tratto in arresto G.M., ventitreenne di Terre del Reno che, nella nottata tra sabato e domenica scorsa, nel corso della manifestazione "Carnevale rosa" che si è svolto a XII Morelli, si è reso responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Stando a quanto riportato, appena dopo la mezzanotte, i militari in servizio di Ordine Pubblico per l’evento, sono intervenuti per sedare una lite tra alcune persone lì presenti. Durante le fasi di individuazione ed identificazione di coloro che erano coinvolti nell’animata lite, i Carabinieri sono dunque stati aggrediti dall’arrestato che, con un bastone, ha colpito un militare sul braccio mentre questi cercava di sedare gli animi. Colpo che ha procurato al carabiniere un trauma giudicato guaribile in tre giorni dai sanitari dell’ospedale di Cento. Per quanto accaduto, il 23enne è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida tenutasi ieri. E’ dunque stato convalidato l’arresto.