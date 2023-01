Aggredisce i carabinieri e fugge in bicicletta Arrestato dopo le ricerche per le vie del centro

Erano le cinque del mattino di domenica quando una pattuglia di carabinieri ha notato in via Ripagrande un uomo che si aggirava in sella a una bicicletta. Il soggetto si è fermato all’alt della pattuglia, ma quando uno dei militari gli si è avvicinato per chiedere i documenti, l’uomo ha reagito spintonandolo e facendolo rovinare a terra. L’aggressore è poi fuggito. Le pattuglie, dopo un non breve inseguimento, sono riuscite a fermarlo. Anche questa volta il soggetto – un ventottenne tunisino – ha opposto resistenza. Dopo l’arresto, ieri lo straniero è stato portato in tribunale per l’udienza di convalida. Il caso è stato aggiornato per procedere al dibattimento.