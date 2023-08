Aggredisce i militari a Comacchio: ubriaco e senza controllo, arrestato ventottenne

Un ventottenne è stato arrestato per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. È accaduto alle prime luci dell’alba di domenica scorsa. I carabinieri delle Stazioni di Porto Garibaldi, Lido degli Estensi e del Nucleo operativo e radiomobile erano impegnati in un’attività di controllo agli automobilisti con l’ausilio dell’etilometro. E nella circostanza, i militari hanno visto giungere un Suv piuttosto appariscente e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Gli uomini dell’Arma hanno sottoposto all’etilometro il conducente e, come da prassi, hanno provveduto all’identificazione del passeggero.

E proprio mentre era in corso la verifica del tasso alcolemico (poi risultato nella norma) dell’uomo alla guida del veicolo, l’altro occupante del mezzo, in evidente stato di alterazione verosimilmente dovuto all’abuso di alcol, ha cominciato ad inveire contro i militari. Il ventottenne ha cominciato a minacciare di morte gli operatori che hanno cercato in tutti i modi di riportare il giovane alla calma. Anche l’uomo alla guida del Suv ha cercato di placare la reazione dell’amico. Tutto si è dimostrato inizialmente vano. Il ragazzo si è scagliato con veemenza contro i carabinieri che, con prontezza, lo hanno contenuto e immobilizzato. Ma non senza conseguenze: infatti, due militari hanno riportato contusioni varie e hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale del Delta a Lagosanto. Il ventottenne, passeggero del Suv, è stato dunque arrestato con l’accusa di minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata di ieri, il giovane è comparso dinanzi al giudice del Tribunale di Ferrara che ha convalidato l’arresto del ventottenne, rimettendolo in libertà in attesa di giudizio.

Insomma, una mattinata domenicale piuttosto movimentata è stata quella trascorsa dai carabinieri della Compagnia di Comacchio. L’episodio, come detto, è avvenuto nel corso del week-end appena passato. Nel fine settimana che anticipava il Ferragosto, infatti, i militari sono stati impegnati in servizi sul territorio, intensificati per l’occasione allo scopo di prevenire gravissimi incidenti stradali e il verificarsi di reati legati alla movida dei locali notturni.

v. f.