Aggredisce i militari al bar: arrestato

Ha litigato con la compagna al bar e, ubriaco, si è scagliato contro i carabinieri che erano intervenuti a seguito di numerose chiamate al ‘112’ per segnalare il fatto. È finito così nei guai un ventisettenne pregiudicato e già destinatario di un avviso orale. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato. In un bar di Porto Garibaldi, l’uomo stava litigando animatamente con la propria compagna e ciò ha destato preoccupazione in alcune persone che hanno deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri.

I militari della Stazione di Porto Garibaldi sono prontamente intervenuti sul posto. Il ventisettenne, alterato a causa dell’abuso di alcolici, ha danneggiato una statua ornamentale di un hotel nelle vicinanze e poi ha rivolto insulti all’indirizzo degli uomini dell’Arma. Non appena questi ultimi si sono avvicinati, il ragazzo li ha spintonati, ma ciò non ha fatto desistere i militari che, con non poca fatica, sono riusciti ad immobilizzarlo e ad arrestarlo. Nella circostanza, uno dei carabinieri ha riportato lesioni e ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale del Delta di Lagosanto: il personale sanitario ha giudicato le lesioni guaribili in cinque giorni. Il ventisettenne, invece, è finito in camera di sicurezza come disposto dal Pm di turno presso la Procura di Ferrara. Nella mattinata di lunedì, l’uomo è stato giudicato con rito per direttissima: l’udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto e la remissione in libertà del ventisettenne a seguito di condanna a sei mesi di reclusione con pena sospesa.