Aggredisce la madre, la nonna e pure i carabinieri: arrestato

FERRARA

Ha letteralmente fatto il ’diavolo a quattro’ nell’appartamento dove vive con la madre e la nonna. Poi, all’arrivo dei carabinieri, ha picchiato anche loro, addirittura lanciando un tavolo da cucina. Questa la ricostruzione fatta dai militari dell’Arma, dell’episodio accaduto mercoledì scorso in città. Una violentissima lite tra le mura domestiche in corso da quattro ore circa – e pare che non fosse la prima volta, anche se non ci sono denunce precedenti – in cui avrebbero avuto la peggio le due donne, incapaci di placare la rabbia del ventenne che era in evidente stato di alterazione psico-fisica e che , pare, fosse dovuta anche all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Intervenuti per capire che cosa stesse accadendo e per impedire gravi conseguenze, i carabinieri si sono trovati a loro volta a dover subire l’atteggiamento aggressivo del giovane. Iniziato con offese e minacce e proseguito con le botte. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i quali sono stati costretti a sedarlo, perché proprio non riusciva a calmarsi. Tanto che è poi stato deciso di trasferirlo in ospedale, dove è rimasto in stato di arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che di lesioni volontarie. Il ventenne ieri mattina, assistito dall’avvocato Sara Bruno, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ferrara per la convalida dell’arresto e per il giudizio con rito direttissimo. Ha patteggiato la condanna a sei mesi di reclusione. Risolto il problema dell’aggressione, c’è ovviamente da capire come sarà possibile aiutare il ventenne a uscire da questa condizione. Due i miliari che sono rimasti feriti nel corso della colluttazione, assistiti legalmente dall’avvocato Denis Lovison.

cri.ru.