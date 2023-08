Aggredisce militari e clienti del bar a Voghiera: finisce nei guai

Nella tarda serata di domenica, i Carabinieri della Stazione di Voghiera sono intervenuti presso un bar sulla strada statale 16 dove un quarantenne, visibilmente alterato dall’abuso di alcool, stava importunando i clienti.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha minacciato anche loro brandendo una bottiglia di vetro e avventandosi sul veicolo militare, alla cui carrozzeria ha provocato non pochi danni. I militari hanno faticato non poco per immobilizzarlo, tanto che, nella colluttazione, i due carabinieri hanno riportato qualche contusione. Accompagnato nella caserma dell’Arma, l’uomo è stato compiutamente identificato e tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento di veicolo militare e ubriachezza.

Dopo aver trascorso una notte nelle camere di sicurezza, ieri è stato condotto davanti al Tribunale di Ferrara, che ne ha convalidato l’arresto ed ha rinviato la trattazione dibattimentale ad ottobre.