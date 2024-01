Aggredisce vigilantes dopo il furto: arrestato

Sono le 17 di venerdì quando all’interno di un supermercato un giovane

si aggira per gli scaffali e, come molti clienti, osserva la merce in esposizione. Improvvisamente

però, decide di prendere due confezioni di formaggio, due bottiglie di vino e, dopo essersi appartato lontano da occhi indiscreti, li nasconde nelle tasche del giubbottoe si avvia verso le casse come se nulla fosse. Un addetto alla vigilanza del supermercato, notata l’azione del cliente, lo

avvicina dopo che lo stesso ha varcato le casse pagando soltanto la lattina di birra che aveva in mano e gli chiede quindi di pagare anche il resto della merce. Quest’ultimo, vistosi scoperto, reagisce spintonando l’addetto alla sicurezza, minacciandolo, per poi allontanarsi a piedi.

Pochi istanti dopo, giunge sul posto una pattuglia dei carabinieri e, dopo aver rintracciato

il giovane poco distante dal supermercato, lo arresta per rapina impropria. La

refurtiva viene recuperata e restituita al negozio. Sabato mattina l’uomo, un 35enne straniero, è comparso in tribunale. L’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo prevista per il prossimo mese di

maggio.