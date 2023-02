"Aggredita con il coltello e violentata dall’ex"

di Federico Malavasi

Una relazione costellata di violenze, proseguite anche dopo la fine della storia e culminate con un’aggressione coltello alla mano. È la storia che una 34enne della provincia, madre di due bambini di dieci e cinque anni, ha ripercorso ieri mattina in tribunale durante il processo che vede imputato il suo ex compagno, un muratore di 37 anni. L’uomo è accusato di lesioni e maltrattamenti in famiglia. Durante la lunga testimonianza la donna non si è limitata a ripercorrere i fatti oggetto del capo di imputazione, ma ha riferito di altri episodi mai emersi prima, parlando addirittura di violenze sessuali.

Rispondendo alle domande del pubblico ministero Fabrizio Valloni, la 34enne ha ripercorso la burrascosa relazione fino ai momenti finiti al centro del procedimento. I due si conoscono nel 2010 e dopo un annetto iniziano una convivenza. "Abbiamo sempre avuto una relazione turbolenta – ha detto la 34enne –. Schiaffi, calci, mi lanciava oggetti. Una sera mi ha stretto una prolunga intorno al collo perché non avevo ancora lavato i piatti. L’ho implorato di fermarsi". Quest’ultimo è il primo episodio non emerso in precedenza. Dal 2011 al 2016 la situazione "è andata sempre peggiorando. Avevo paura a denunciare, temevo per la mia incolumità. Ero piena di lividi che coprivo con il trucco. Le violenze accadevano anche davanti ai nostri figli". In seguito, il racconto si sofferma sui fatti che hanno spinto la persona offesa a interrompere la relazione e sugli ultimi episodi di violenza che l’hanno portata a denunciare. La donna lascia la casa in cui conviveva con il compagno l’8 luglio del 2021, dopo l’ennesima lite. Inizialmente trova ospitalità a casa della madre. I pochi contatti con l’ex sono rimasti legati ai momenti in cui il padre vedeva i figli.

Il 19 settembre del 2021 è una data centrale nella vicenda raccontata dalla parte lesa. "Il bimbo era da suo padre e piangeva perché non voleva venire a casa – ha dichiarato in aula –. In quel frangente il mio ex mi ha sferrato un pugno al viso e mi ha scaraventato contro un muro". La goccia che fa traboccare il vaso risale però al primo novembre dello stesso anno: "Erano le 11.30, ero con mia sorella e lui era venuto a prendere i bambini. Gli ho chiesto quando li avrebbe riportati e lui, in tutta risposta, ha scaraventato i bimbi dalla macchina, mi ha sferrato un pugno e mi si è scagliato contro con un coltello". A bloccarlo, prima della chiamata ai carabinieri, è stato un vicino di casa, ascoltato ieri in aula ("Gli ho bloccato la mano e l’ho fatto cadere – ha detto –. Sono contento che lei sia ancora qui oggi, grazie al mio intervento"). La donna, rispondendo a una domanda del suo legale, ha infine dichiarato di essere stata "costretta ad avere rapporti sessuali" con l’imputato. Un altro aspettomai emerso prima. I nuovi elementi illustrati dalla persona offesa hanno suscitato la perplessità della difesa del 37enne. "Nulla di tutto ciò era presente nel capo di imputazione – ha affermato l’avvocato Giorgia Marini –. Perché non è emerso prima? Non vedo poi la ragione di tutta questa sua paura. Gli stessi bambini non ce l’hanno".