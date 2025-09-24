Aggredita dopo una lite in strada. Motociclista presa a sprangate: "Condannate l’automobilista"

La procura ha presentato il conto all’anziano finito a processo per aver preso a sprangate una giovane motociclista al culmine di un diverbio stradale avvenuto in via Colombarola. Secondo l’impianto accusatorio, l’uomo, 84 anni, avrebbe colpito ripetutamente la ragazza con un cilindro di ferro, causandole ferite poi giudicate guaribili in dieci giorni. Il processo per quei fatti è arrivato nelle scorse ore alle battute conclusive davanti al giudice Sandra Lepore. L’imputato ha scelto di essere processato in rito abbreviato e ieri è stato il momento della discussione. Al termine della requisitoria, il pubblico ministero onorario Stefano Antinori ha chiesto la condanna a sei mesi di reclusione. Istanza a cui si è associato il legale di parte civile, l’avvocato Antonio Boldrini, il quale ha chiesto un risarcimento del danno per cinquemila euro e una provvisionale da tremila. La difesa dall’anziano ha fornito la propria versione dei fatti sostenendo, tra le altre cose, che l’automobilista avrebbe reagito in quanto temeva una rapina.

Ascoltate le parti, il giudice ha rinviato all’udienza del 20 gennaio per eventuali repliche e poi per la sentenza. I fatti al centro del processo risalgono al 16 novembre del 2022. La ragazza stava rientrando a casa dopo il lavoro quando una manovra azzardata scatenò un diverbio tra l’uomo, al volante di una Renault Clio, e la moticiclista in sella a una Yamaha MT7. La giovane si è avvicinata per avere un chiarimento e, in tutta risposta, l’uomo ha reagito con violenza prendendo dall’auto una sbarra di metallo da venti centimetri e utilizzandola per colpire la malcapitata. La giovane, secondo le contestazioni, sarebbe stata colpita per due volte alla testa (fortunatamente protetta dal casco) e poi per altre sette volte al corpo (braccio sinistro, gamba e fianco destri). Nell’aggressione, come accennato, ha rimediato contusioni e ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Dopo il fattaccio, l’anziano si sarebbe allontanato. Decisivo ai fini della successiva indagine l’intervento di un passante in soccorso della malcapitata: l’uomo è infatti riuscito a prendere il numero di targa della Clio. La denuncia dell’accaduto ai carabinieri e il successivo riconoscimento dell’aggressore da parte della vittima ha fatto partire il procedimento penale che andrà a sentenza con l’anno nuovo.

Federico Malavasi