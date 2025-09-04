Aggrediti sotto casa. Fermato un sospettato. I residenti: "Aiutateci, qui è il regno dei pusher"

Ci sono voluti quattro carabinieri e l’uso del taser per fermare l’energumeno, sospettato di essere il responsabile dell’aggressione dell’altra notte ai danni di una coppia mentre tornava a casa. L’uomo, arrestato ieri per resistenza nei confronti di quattro carabinieri, potrebbe essere lo stesso che ha malmenato in pieno centro l’avvocato Gianluca Bonazza, 54 anni, e la moglie. A scatenare le violenze da parte dell’aggressore, il fatto di essere stato ripreso dal legale ed ex candidato sindaco di Lagosanto, per aver urinato davanti al cancello della sua abitazione. Non l’avesse mai fatto: lui e la moglie, all’interno del loro garage, hanno subito percosse anche con una sbarra di ferro. Dopo la denuncia ai carabinieri di corso Giovecca, è scattata la caccia all’aggressore, culminata ieri con l’arresto da parte dei militari. Per ora l’uomo è soltanto un sospettato e le successive verifiche degli uomini dell’Arma chiariranno la sua posizione.

Intanto, il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni esprime solidarietà nei confronti dei carabinieri "che sono rimasti feriti oggi (ieri per chi legge) mentre procedevano alla identificazione dell’energumeno che l’altra sera aveva aggredito sotto casa l’avvocato Gianluca Bonazza. Il rispetto delle regole è un dovere che spetta a tutti, ma in particolare a chi è ospite nel nostro Paese. Gli spazi di illegalità garantiti nel passato da un buonismo di maniera e da un giustificazionismo ipocrita sono finiti. Per fortuna abbiamo forze dell’ordine di straordinaria competenza e professionalità che con grande spirito di sacrificio sanno far rispettare la legge. Un grazie di cuore per il loro quotidiano impegno a difesa dei cittadini per bene".

L’uomo arrestato potrebbe essere una ’vecchia’ conoscenza del quartiere dove abita Bonazza. In passato avrebbe più volte spaventato i residenti per avere la strada ’libera’ e spacciare indisturbato. Basta infatti chiedere agli abitanti dell’energumeno che ha aggredito l’avvocato per ottenere un coro di lamentele: "Quando ti vede passare con il cane ti spaventa e cerca di allontanarti. Tante volte lo abbiamo visto usare l’ingresso delle nostre case come un bagno. Ci allontana per potere spacciare indisturbato. Ha eletto il quartiere vicino ai Baluardi come il suo regno".

Sulla stessa lunghezza d’onda Luca e Chiara Campanella della bottega ’Farinamente’: "C’è un problema di microcriminalità e non ci sentiamo sicuri. Spesso lavoriamo di notte noi e i nostri dipendenti. Il rischio è di fare brutti incontri. Sappiamo chi è l’uomo autore dell’aggressione a Bonazza: infastidisce i passanti e tutti cerchiamo di evitarlo. Oltre a lui, altri pusher passano di continuo. La nostra proposta? Un servizio di vigilanza con una guardia davanti a negozi e case".

Stefano Ferrari e Robledo Callegari non sono sorpresi: "L’aggressione? Qui siamo circondati da gente che non dovrebbe mettere piede nel nostro quartiere". Carla Sanfilippo racconta cosa è accaduto alle figlie: "Sono state molestate mentre tornavano a casa".