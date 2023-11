Aggredito e rapinato davanti all’ospedale

Sveglia di prima mattina, poi la visita medica all’ospedale di Cona. Dura appena una ventina di minuti e l’anziano di turno esce dall’ingresso principale per raggiungere il parcheggio e tornare a casa, a Casumaro nel Centese. Ma c’è un imprevisto: una nomade si avvicina e gli chiede l’accendino, ma lui capisce che è solo un pretesto per avvicinarsi e derubarlo e la allontana. La donna ricorre a un altro espediente e, quindi, chiede all’80enne se vuole fare sesso con lei. Lui rifiuta e cerca di salire in auto. A questo punto, scatta l’aggressione: la nomade impedisce all’anziano di chiudere lo sportello della vettura e comincia a strattonarlo con violenza. L’uomo urla e cerca di liberarsi della presa della donna, che resta aggrappata. La richiesta di aiuto attira i passanti e la nomade è costretta ad allentare la presa. Finalmente l’anziano riesce a liberarsi. Chiude finalmente lo portiera e parte con l’auto. Dopo pochi chilometri, si accorge che al polso sinistro manca l’orologio. Per nulla scoraggiato dalla precedente aggressione, torna quindi indietro per cercare la rapinatrice. La donna, però, si è già volatizzata senza lasciare traccia. L’anziano chiede in giro, ma nessuno sembra averla vista fuggire. L’80enne decide, a questo punto, di chiamare la figlia, Beatrice Casoni. La donna, preoccupata, prima cerca di capire le condizioni del padre, ancora sotto choc. Poi, il pensiero corre ad altri anziani che potrebbero finire nella trappola della nomade. La telefonata alle forze dell’ordine parte di conseguenza: Casoni contatta la stazione più vicina dei carabinieri. I militari inviano una pattuglia, ma sul posto non trovano la nomade, autrice della rapina. È accaduto, nei giorni scorsi, nel posteggio del nosocomio di Cona, punto di riferimento della sanità ferrarese: l’anziano è ancora scosso per essere stato rapinato in pieno giorno e, per di più, davanti a un luogo di cura. La figlia Beatrice racconta: "Per fortuna che mio padre non è rimasto ferito. È riuscito a resistere alle spinte della donna perché è in buona salute, grazie alle camminate di chilometri che fa tutti i giorni. Non tutti a 80 anni sono stabili sulle gambe. poteva succedere ad un altro più fragile che cadendo poteva rompersi qualcosa". E ancora: "Ho segnalato tutto ai carabinieri e ho chiesto a mio padre di sporgere denuncia – prosegue Casoni – . Non voglio che altri anziani finiscano nella rete di questa rapinatrice. Aveva puntato mio padre appena uscito dall’ospedale. Forse aveva visto l’orologio color ora. Pensava che fosse molto prezioso. In realtà ha un valore di un centinaio di euro". Tante le persone presenti ma nessuna che si sia fermata a soccorrere l’anziano.

"Siamo nell’era dei telefonini – sottolinea Casoni –, dove tutti si sentono legittimati a dare suggerimenti e fare critiche con lo scudo di nascondersi dietro ad una tastiera ma poi, quando sono chiamati ad intervenire anche con un grido, ecco che nessuno si fa vivo, tutti indifferenti. Questo succedono queste cose non bisogna voltarsi dall’altra parte".

Matteo Radogna