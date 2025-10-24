Aggredito in piazza dai ’maranza’. Preso a calci e pugni un 14enne: "Non avevo salutato un bullo"

Non risponde al saluto di un bullo, che prima, in modo gentile, lo abbraccia, poi, viste le resistenze di un 14enne, chiama in aiuto gli altri ’maranza’, che colpiscono con calci e pugni il ragazzino. Sarebbe accaduto alla fine di settembre scorso vicino al McDonald’s di piazza Trento e Trieste: un 14enne stava aspettando gli amici e, ad un certo punto, ha incontrato uno dei ‘maranza‘, ormai presenze fisse in Galleria Matteotti o all’Ipercoop ‘Il Castello’. Il bullo si è avvicinato, pretendendo di essere salutato in segno di rispetto. "Come stai? Come stai?", ha ripetuto il ’maranza’ mentre ha abbracciato il 14enne. Quest’ultimo ha cercato di allontanarlo ed è qui che si è scatenato il finimondo. In un attimo è stato accerchiato da altri quattro maranza, tutti ragazzi più grandi tra i 16 e i 18 anni, nordafricani, che lo hanno aggredito con calci e pugni. Il 14enne, pur rimanendo in piedi, non è riuscito ad evitare la raffica di percosse. In balia dei maranza, a correre in suo aiuto gli amici: si sono diretti verso il ’Pullman Azzurro’, un progetto della Polstrada per promuovere l’educazione stradale, e hanno chiesto aiuto agli agenti presenti. È bastato, poi, che la polizia locale si avvicinasse per disperdere i cinque bulli.

Dopo la vicenda, il padre del 14enne e il figlio hanno sporto denuncia in questura. E, contestualmente, tramite un conoscente hanno avvisato l’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti, che si è immediatamente attivata chiedendo chiarimenti agli street tutor presenti in Galleria Matteotti. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che il giorno dell’aggressione non sarebbe accaduto nulla davanti al McDonald’s e i fatti potrebbero essersi verificati davanti al Duomo, a qualche metro di distanza. In ogni caso, gli street tutor hanno confermato la presenza fastidiosa dei ’maranza’, ma non nel giorno dell’aggressione del 14enne.

Il padre del ragazzo è andato anche all’Urp del Comune per segnalare le percosse subite dal figlio e per richiedere di installare una telecamera. Anche qui la risposta è stata quasi immediata: la videosorveglianza esiste già nella zona, come il controllo costante delle forze dell’ordine. E le future installazioni vengono concordate all’interno del Comitato ordine e sicurezza. L’assessore Coletti, ha sottolineato anche che "in Galleria Matteotti ogni pomeriggio ci sono due operatori degli street tutor".