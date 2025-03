Aggredito in pieno centro. Salvato da un passante

Un uomo a terra in balia di due aggressori e il senso civico di un passante che si è fermato mentre intorno altri riprendevano la lite con il cellulare. Un episodio che testimonia come a volte basti davvero poco per aiutare chi si trova in difficoltà ed evitare che un momento di tensione degeneri verso gravi conseguenze. A raccontare l’accaduto, prima sui social e poi al telefono, è la persona che si è trovata davanti la scena di violenza e ha deciso di fermarsi a prestare soccorso.

Siamo in piazza Travaglio ed è la notte tra ieri e venerdì. Il protagonista della vicenda sta passando in auto, direzione via Bologna, quando nello specchietto retrovisore nota due ragazzi che discutono con un uomo. Al culmine della lite, quest’ultimo viene scaraventato a terra. A quel punto il passante decide di intervenire. Fa inversione e torna in piazza Travaglio. Il suo arrivo fa capire agli aggressori la mala parata. In un lampo si dileguano sparendo tra le auto parcheggiate.

"Mi sono accertato che l’uomo stesse bene – racconta l’automobilista – e che non avesse bisogno di cure. Gli ho chiesto anche se voleva che contattassi le forze dell’ordine, ma ha rifiutato". Ma la scena che maggiormente ha colpito l’uomo intervenuto in soccorso del malcapitato, è quanto accadeva intorno. "Ho alzato gli occhi e, a bordo di alcune macchine, ho notato persone che riprendevano la scena con il telefonino senza fare nulla. Se vediamo queste cose non possiamo fare finta di nulla nascondendoci dietro un obiettivo. Darsi una mano non è questione di eroismo, ma solo di senso civico".

f. m.