Aggredito in via Cavour. Condizioni stazionarie

Sono stazionarie le condizioni del quarantenne tunisino accoltellato nella tarda serata di sabato nel parchetto di viale Cavour. Ed è ancora ricoverato in ospedale a Cona dove è stato trasportato poco dopo l’aggressione subita davanti agli occhi della moglie e del figlioletto. Ha subito numerose ferite da taglio alle gambe e una al volto, ma non è mai stato in pericolo di vita. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri per risalire a quanto accaduto in mezzo a una folla di persone. Sono al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’agguato, per ricostruire la dinamica e capire con precisione delle persone sospettate ha sferrato le coltellate, per quello che sembra sempre più essere stato un regolamento di conti.