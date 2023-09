Aggredito per la sigaretta, botte al bar

Rissa, rapina ed atti vandalici nel Comune di Riva del Po, località Serravalle. Una notte agitata attorno alle 23 giovedì, quando un gruppo di ragazzi, probabilmente dell’est Europa già noti alle forze dell’ordine, in visibile stato di alterazione psico-fisica si sono avvicinati con fare minaccioso, al figlio dei proprietari del bar-ristorante sito in quella piazza. Una volta avvicinato, gli hanno chiesto con fare intimidatorio di cedere la sua sigaretta elettronica, senza motivo né rispetto per le buone maniere. Al rifiuto del giovane, un membro del gruppo avrebbe sferzato un pugno al volto del ragazzo. Dopo averlo aggredito il gruppo è fuggito. Immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Copparo, allertati hanno iniziato le ricerche. Queste ultime non sono durate a lungo. Poco dopo infatti, i minori ancora più esagitati e verosimilmente ubriachi, hanno fatto ritorno al Bar. Con strilli e grida hanno iniziato a scagliare sedie e tavolini contro le vetrate del locale, infrangendole e danneggiandole. I Carabinieri giunti sul posto hanno caricato i ragazzi e li hanno portati in caserma, continuando per tutta la notte a presidiare la zona e a cercare di trovare anche altri eventuali responsabili. Per i quattro ragazzi, ma soprattuto per due di loro, i veri protagonisti dell’accaduto, scatteranno verosimilmente le manette.

Riguardo allo spiacevolissimo evento si è espresso il sindaco, Andrea Zamboni: "Quello che è successo è indubbiamente gravissimo, episodi come questi sono sconfortanti. Tutto ciò ci invita ad una riflessione sul tema dei giovani e della loro educazione. Sono vicino alle persone che hanno subito danni ieri, al ragazzo che ha ricevuto un pugno ed in generale a tutte le persone disturbate ieri notte. Quanto accaduto non deve ripetersi e ci impegneremo affinchè non succeda più. E’ già in programma un incontro sulla sicurezza, a cui parteciperanno le forze dell’ordine ed aperto alla cittadinanza che si terrà lunedì alle 21. Confido nel maggior controllo dei genitori sui propri figli, a fronte di quanto accaduto. Ringrazio anche le forze dell’ordine per essere tempestivamente intervenute ed aver riportato tutto alla normalità, dimostrando come sempre vicinanza e sostegno".

Jasmine Belabess