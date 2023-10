Aggressione a Serravalle: Ragazzo aggredito, danni al bar. I cittadini: "Ora basta violenza"

Venerdì notte, Serravalle è stata protagonista di una triste vicenda. Un gruppo diquattro minori, stranieri e forse ubriachi, si sono avvicinati ad un giovane cercando di sottrargli la sua sigaretta. Al suo rifiuto è partito un pugno al volto, sferrato da uno del gruppo. Poi la fuga dei minori. Nel frattempo i carabinieri si mettono sulle loro tracce, ma poco dopo ancora più instabili ed alterati, tornano sul luogo dell’aggressione e assaltano il bar in piazza. Numerosi danni al locale e qualche ferito. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno portato i ragazzi in caserma, poi arrestandoli. Questa vicenda ha destato molto clamore, sebbene possa sembrare una cosa "più normale" in una grande città, non lo è stato nella piccola località di Serravalle, affatto abituata a simili eventi. La cittadinanza ha infatti organizzato un flash mob per protestare contro simi episodi, esprimendo la propria indignazione e al contempo la voglia che ciò non si ripeta mai più. Tutte le forze politiche locali hanno espresso solidarietà alle persone offese, dall’amministrazione comunale alla Lega- Riva del Po, che ha dichiarato: "Non possiamo più ammettere questi soprusi da soggetti non integrati". Al flash mob erano presenti una cinquantina di persone al grido unanime di: "Basta violenza". Il tutto si è concluso in qualche minuto, ma abbastanza per lanciare il messaggio di solidarietà alle vittime delle aggressioni.