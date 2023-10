Aggressione in centro: "Offrici un panino". Poi giù botte da orbi. Caccia a quattro giovani

"Mi dai due euro? Mi servono per comprare un kebab". Alla risposta negativa, sono piovuti calci e pugni. E’ finito all’ospedale con un piede fratturato e tre punti di sutura al labbro Marcel Jeanu, un muratore romeno di 49 anni, residente a Portomaggiore da un anno e mezzo aggredito domenica sera in piazza. Un pestaggio, racconta, in piena regola: "Erano in tre o quattro, non ho visto bene il numero, perché erano le 22.30 e anche se ero nel centro di Portomaggiore, non c’era molta luce – inizia dal divano di casa con il piedone ingessato – Quando ho rifiutato di dare i soldi, ho girato i tacchi per andarmene, ma sono stato colpito con un pugno in testa. Era molto violento, sono caduto faccia a terra. Da quel momento sono piovute botte".

Marcel si è raggomitolato, per cercare di parare i pugni a protezione del volto, finché ha perso i sensi. La banda non si è fermata e ha continuato a pestarlo, anche con i calci. E’ stato proprio uno di quelli a procurare la frattura del metatarso del piede. Il pestaggio è avvenuto in piazza Papa Giovanni XXIII, a un tiro di schioppo dalla caserma dei carabinieri e dal municipio, a pochi metri dal locale di kebab. Le conseguenze dell’aggressione sono state un taglio al labbro superiore, suturato da tre punti e una frattura al piede, una leggera commozione cerebrale, una prognosi di almeno un mese. Adesso cerca di riprendersi, una convalescenza dolorosa, passata sdraiato sul divano, andando avanti ad antidolorifici e antitrombotici.

"In tasca avevo pochi spiccioli e non vedo perché avrei dovuto regalarli. Oltre ai documenti, avevo il telefono cellulare, che per fortuna non mi hanno rubato". E’ un dettaglio importante, perché è stato proprio grazie al telefono che il muratore ha potuto chiamare la sorella e chiarire la vicenda, una volta trasportato al Pronto Soccorso. Marcel in Romania aveva un lavoro a tempo indeterminato, ma gli stipendi sono imparagonabili rispetto a quelli in Italia. La sorella, che ci ha aiutato a tradurre il suo racconto, è in Italia da una decina d’anni, lavora come operatrice sociosanitaria nella Rsa di Portomaggiore; è stata lei a procurare un’occupazione, attraverso il generoso interessamento del compagno, che ha una piccola azienda edile. Vivono a Portomaggiore, un appartamento grande a sufficienza per ospitare in completa privacy il fratello. "Marcel – dice lei – fa una vita tranquilla, cerca di risparmiare il più possibile per migliorare il tenore di vita dopo le ristrettezze del passato in Romania".

Non si è ancora procurato una rete sociale di amicizie, non conosce bene la lingua italiana, ma cerca di integrarsi con la comunità portuense. Dopo il pestaggio si è risvegliato in ambulanza, mentre lo stavano trasportando all’ospedale di Cona. Chi erano gli aggressori? "Tre o quattro, tutti giovani, due li riconoscerei mentre gli altri no, tutti avevano il cappuccio a nascondere parzialmente la testa. Non ho nemici, ero solo andato a fare due passi. Invito coloro che hanno visto qualcosa ad andare dai carabinieri – dove il romeno ha fatto denuncia – , non è giusto che possano cavarsela così". Portomaggiore non è un paese pericoloso, tuttavia nell’ultimo periodo c’è stato un incremento di episodi di micro criminalità. Il caso più eclatante risale a poche settimane fa: per l’Antica Fiera un pestaggio che ha visto coinvolti dei pakistani, già individuati dai carabinieri; un altro episodio in estate nella piazzetta Duomo.