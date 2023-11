Aggressione in Comune. Finisce in manette

COMACCHIO

Chiedeva di ottenere una nuova residenza a Comacchio. Ma quando le impiegate dell’Ufficio Anagrafe gli hanno spiegato che ciò non era possibile, si è infuriato al punto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma all’interno del Municipio. L’episodio è accaduto nella tarda mattinata di lunedì scorso. Protagonista un quarantanovenne, senza fissa dimora e iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all’estero). L’uomo di origini lombarde si è presentato all’Ufficio Anagrafe del Comune di Comacchio, prima chiedendo, poi pretendendo di ottenere una nuova residenza nella città lagunare, dove in passato aveva risieduto. Tra le richieste avanzate, anche quella che gli venisse trovata un’abitazione dove vivere. Le impiegate dell’Ufficio hanno spiegato al quarantanovenne che quanto chiedeva non era ottenibile. A seguito di questo rifiuto, l’uomo è diventato sempre più irrequieto. Temendo che la situazione potesse peggiorare, è stato chiamato il ‘112’ per richiedere l’intervento da parte dei carabinieri. Nel giro di poco tempo, sul posto, sono giunti i militari della Stazione di Lido degli Estensi. Proprio in presenza degli uomini dell’Arma, il quarantanovenne ha aggredito verbalmente una delle dipendenti comunali, urlando: i carabinieri, a quel punto, sono subito intervenuti e hanno bloccato l’uomo. Non con poca fatica, sono riusciti ad immobilizzarlo e ad arrestarlo. Tra l’altro, durante l’intervento, uno dei militari ha riportato una lesione a un dito e ciò lo ha costretto a recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale del Delta di Lagosanto per i controlli del caso: la lesione è stata giudicata guaribile in sette giorni dal personale sanitario. Il quarantanovenne, come detto, è stato arrestato per i reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio e, come disposto dal pm di turno della Procura di Ferrara, è stato portato in camera di sicurezza. Nella mattinata di ieri si è tenuta l’udienza: dopo la convalida dell’arresto, il quarantanovenne (difeso dall’avvocato Laura Lemmi) è stato giudicato con rito per direttissima: il processo si è concluso con la condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa. Nell’episodio di lunedì si è dimostrato fondamentale l’intervento da parte dei carabinieri della Compagnia di Comacchio, i quali hanno evitato che la situazione potesse degenerare.

Valerio Franzoni