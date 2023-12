"Aggressioni e risse sul territorio, il Comune non stia a guardare"

"Pur riconoscendo gli sforzi messi in campo e il lavoro encomiabile in atto da parte delle forze dell’ordine, quali ulteriori iniziative si intendano mettere in campo al fine di contrastare il ripetersi di incresciosi episodi in centro, aggressioni e intimidazioni?". Lo chiede in un’interrogazione il capogruppo di Insieme per Portomaggiore, Roberto Badolato, facendosi portatore delle preoccupazioni dei timori espressi da numerosi cittadini. E aggiunge: "Le iniziative di contrasto dovrebbero vedere necessariamente il coinvolgimento anche dei referenti delle diverse etnie presenti sul territorio, a maggior ragione dopo che da parte della nostra amministrazione si è optato per il superamento della Consulta per l’integrazione, bollata dal sindaco Dario Bernardi come una sorta di sfogatoio, al fine di costituire un efficace coordinamento per un maggiore controllo e contrasto a questi accadimenti". Il riferimento è un inquietante pestaggio avvenuto di recente, praticamente in pieno centro ai danni di un uomo di 49 anni per futili motivi. "E’ lo specchio di una situazione sempre più preoccupante di insicurezza – insiste il leader della destra portuense - con la quale purtroppo i basiti e allarmati cittadini devono fare i conti. Questo accadimento non è altro che l’ultimo di una lunga serie di analoghi episodi di risse e pestaggi registrati sul territorio tra gruppi di violenti, come quello verificatosi durante la fiera di settembre tra cittadini extra comunitari, o nel parco di via Modena nei mesi scorsi. E tutto ciò in un preoccupante crescendo che sta turbando sempre più la cittadinanza: questi accadimenti documentano una preoccupante escalation, con episodi che vedono il coinvolgimento di gruppi di esagitati".

f. v.