Aggressioni in ospedale, l’appello "Più presidio al posto di polizia"

"Il posto di polizia dell’ospedale di Cona rimane presidiato per troppo poco tempo". A lanciare l’allarme, attraverso una lettera aperta, è il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Chiara Scaramagli. Secondo l’esponente di Fd’I, il problema principale è l’assenza degli agenti nelle ore serali e notturne, quando "ci sono maggiori probabilità di aggressione da parte di pazienti in stato di alterazione nei confronti di medici e infermieri".

Per comprendere meglio il ragionamento di Scaramagli bisogna illustrare il funzionamento del servizio. Al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna è attivo un ufficio della polizia di Stato il cui orario lavorativo va dalle 8 alle 14 e dalle 14.30 alle 17. Al presidio sono assegnati due agenti fissi. Secondo la meloniana, però, "la fascia oraria che rimane scoperta è troppo ampia. "Durante le 15 ore in cui il pronto soccorso rimane sfornito di agenti – afferma Scaramagli –, in caso di necessità si deve chiamare una pattuglia che, per quanto possa essere celere, impiega sempre un tempo di intervento maggiore rispetto a quello impiegato da agenti in loco, con alta percentuale di probabilità che un’aggressione, già grave di per sé, si trasformi in tragedia".

Da qui l’appello: "L’implementazione dell’orario di lavoro degli agenti di polizia a Cona, con adeguati turni di lavoro, andrebbe a perfezionare il già ottimo servizio di sicurezza che la questura ha saputo offrire alla nostra città". Il tutto, secondo la coordinatrice Fd’I, fornirebbe un buon deterrente per la piaga della violenza sui sanitari. " Le aggressioni negli ospedali – prosegue – sono ormai diventate un’emergenza. Al pronto soccorso di Cona, tanto per citare un evento recente, la scorsa settimana alle 20 una persona in stato di alterazione ha aggredito i sanitari che si stavano apprestando a visitarlo e che, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo chiudendosi in un ambulatorio in attesa dell’arrivo dei soccorsi".

Un primo chiarimento in merito arriva proprio da palazzo Camerini. Fermo restando che la situazione del Sant’Anna non è al momento ritenuta critica dal punto di vista della sicurezza, la questura ha comunque aperto lo straordinario programmato a tutto il personale di polizia, il quale può svolgere ore di lavoro extra nell’ufficio dell’ospedale dalle 17 a mezzanotte. A questo si aggiunge un sistema di quattro guardie giurate fisse, pronte a intervenire e a chiedere tempestivamente aiuto alle forze dell’ordine.

Federico Malavasi