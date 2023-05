Aggressioni, in un anno 38 casi

Sono stati 38, nel 2021, gli episodi di aggressività denunciati nei confronti degli operatori, che si sono verificati nelle strutture sanitarie pubbliche della provincia. Si tratta prevalentemente di aggressioni verbali (26) e contro la proprietà (4) ma in 8 casi si è trattato di aggressioni fisiche. Queste ultime hanno avuto luogo in strutture dell’Ausl; sempre in Ausl si sono verificati 2 episodi contro la proprietà e 14 violenze verbali per un totale di 24 casi. Dei 14 verificatisi invece al Sant’Anna, 12 sono state aggressioni verbali e 2 contro la proprietà. Episodi in calo rispetto al 2020, quando le aggressioni denunciate furono 57 in tutto.