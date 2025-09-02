Aggressore denunciato. Palpeggia una ragazza e picchia il fidanzato

Era iniziata come una serata come tante, all’insegna delle risate e del relax lungo la Darsena. Quella notte di mezza estate ha però assunto i contorni di un incubo quando un approccio maldestro da parte di un passante un po’ troppo invadente si è tramutato in un’aggressione in piena regola, con molestie sessuali a una ragazza e una pioggia di pugni al fidanzato che cercava di difenderla. L’assalitore non è rimasto impunito a lungo. Dopo alcuni giorni di indagini, i carabinieri sono infatti riusciti a identificarlo e a denunciarlo. Ora dovrà rispondere di ipotesi di reato pesanti. Si parla infatti di violenza sessuale e lesioni personali gravi.

Per capire meglio i contorni dell’accaduto bisogna fare un salto indietro di un paio di settimane. È appena passato il Ferragosto e la città è svuotata dalle ferie. Tra i ferraresi che non sono partiti, sono tanti quelli che cercano lungo la darsena qualche ora di svago e sollievo dal caldo opprimente. Una bevanda fresca davanti a un chiosco e qualche chiacchiera per tirare tardi con gli amici in riva al Volano. Ed è in questo contesto che, nella notte del 17 agosto, due coppie di amici trentenni incontrano quello che di lì a poco avrebbe dimostrato intenzioni tutt’altro che cordiali. Il soggetto – identificato poi come un 42enne straniero – avvicina il gruppetto con la scusa di una sigaretta. Gli amici cercano di far capire che la sua presenza non è gradita, ma lui insiste, cercando di inserirsi nella conversazione con modi non proprio gradevoli. Infastiditi e preoccupati per l’invadenza dell’uomo, i ragazzi decidono di lasciare perdere e, vista l’ora già tarda, si avviano verso casa. Una coppia decide però di fermarsi a un alimentari poco lontano per prendere qualcos’altro da bere prima di rientrare. Quella deviazione li porta a incontrare, nuovamente e inaspettatamente, il soggetto di poco prima. Quest’ultimo li riconosce, li avvicina e chiede che gli venga offerta una birra. La coppia, forse per liberarsi di quella presenza insistente e sgradita, acconsente. Dopo qualche sorso, il 42enne si allontana in bicicletta ma pochi metri più avanti perde l’equilibrio e cade. I due fidanzati assistono alla scena e decidono di raggiungerlo per sincerarsi delle sue condizioni. A quel punto, l’uomo approfitta degli istanti concitati per allungare le mani. Mentre i due ragazzi lo soccorrono, palpeggia la donna nelle parti intime. Accortosi del comportamento dello straniero, il fidanzato reagisce allontanando la mano dell’aggressore. È la scintilla che fa degenerare la situazione. Il 42enne perde il controllo e si scaglia contro il ragazzo, colpendolo ripetutamente al volto con una tempesta di pugni. La reazione coglie alla sprovvista il malcapitato che, impossibilitato a difendersi, rovina al suolo insieme alla compagna intervenuta a sua volta in suo aiuto. La coppia viene infine soccorsa e portata al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Il trentenne viene dimesso con una prognosi di 40 giorni mentre i carabinieri avviano le indagini, arrivate a una svolta nelle scorse ore con la denuncia dell’aggressore.

Federico Malavasi