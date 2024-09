‘Agh vol ‘na scarana in più’, risate e beneficenza in Sala Estense

Una serata imperdibile, da godere e in cui fare beneficienza. Si intitola ‘Agh vol ‘na scarana in più’ la commedia musicale dialettale realizzata dalla compagnia teatrale ‘Squassa Marlet’, protagonista sul palco della Sala Estense di piazza del Municipio stasera alle 21. La rappresentazione è un rifacimento, in dialetto ferrarese, della celebre ‘Aggiungi un posto a tavola’ di Garinei e Giovannini. L’iniziativa è patrocinata dal Comuneperché dedicata alla Pubblica Assistenza Voghiera Soccorso, che per la circostanza sarà presente in piazza Municipale con i propri volontari e mezzi.

La performance teatrale è proposta anche per omaggiare il 50esimo anniversario dal debutto della prima edizione di ‘Aggiungi un posto a tavola’, avvenuto a Roma l’8 dicembre del 1974. Lo spettacolo ferrarese vedrà la messa in scena di alcuni brani – spesso rivisitati – tratti proprio dal repertorio della famosa opera. La regia è di Cesare Forlani. Aiuto regista e addetto agli arrangiamenti musicali è invece Marco Filocamo, cantante, attore e imitatore che può vantare l’esibizione a Italia’s Got Talent.