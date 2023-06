Agli studenti le foto dei Caduti

La sezione dell’Anpi di Ostellato ha donato le foto dei sei monumenti ai caduti delle due guerre mondiali a Ostellato realizzate e montate da Luca Roverati, fotografo non professionista di Medelana, alla sede dell’Istituto Statale Agrario "Fratelli Navarra". "Dopo essere intervenuti in due classi dell’istituto per parlare della nascita del fascismo, della lotta per sconfiggerlo, della conquista della democrazia e della Costituzione Italiana – spiega le motivazioni della donazione Daniela Fuschini, presidente dell’Anpi ostellatese – si è ulteriormente compreso che i nostri giovani conoscono poco la piccola storia che riguarda le comunità nelle quali vivono e che si innesta, giocoforza, con la grande Storia. Auspichiamo che, con il sostegno di un corpo docente sensibile e preparato come quello dell’Istituto Navarra, si possa dare un piccolo contributo in tal senso".