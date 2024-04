Aglio, Dalla Libera guida il consorzio

Cambio al vertice nel consorzio aglio di Voghiera dop: Monia Dalla Libera eletta presidente. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci del Consorzio, riunita nel Borgo Le Aie di Voghiera; Monia Dalla Libera succede a Simone Bacilieri. L’aglio di Voghiera è l’unica produzione a certificazione di origine protetta della provincia di Ferrara ed interessa il comune di Voghiera e parte dei comuni limitrofi di Ferrara, Masi Torello, Argenta, Portomaggiore, su una superficie media di 150 ettari, il cui disciplinare di produzione è stato certificato nel 2010. Monia Dalla Libera, già vice presidente del Consorzio nel precedente mandato, è una imprenditrice che conduce l’azienda agricola in società con il marito e il figlio a Voghiera, produttrice di aglio dop, attiva in tutte le manifestazioni in cui far conoscere l’aglio dop fresco o trasformato, accreditata a Campagna Amica Coldiretti, presente al mercato coperto di via Montebello a Ferrara e in mercati ed eventi di vendita diretta e promozione del territorio. Bacilieri rimane nel consiglio di amministrazione come vice presidente. I componenti del nuovo consiglio sono: Giorgio Marini, Raffaele Lambertini, Emanuele Coletti, Emanuele Evangelisti, Michele Gerin, Tommaso Pavani e Marco Baraldi. Tra i primi impegni della nuova presidenza e di tutto il consiglio la preparazione dell’edizione 2024 della Fiera dell’aglio, da venerdì 9 a domenica 11 agosto nella delizia estense del Belriguardo a Voghiera.

Franco Vanini