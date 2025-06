Agribus accende i motori: braccianti gratis in corriera, pass contro il caporalato

Ferrara, 11 giugno 2025 – Si parte alle quattro del mattino, la stazione è quella di Portomaggiore, la tappa finale le aziende agricole e, un domani, la sconfitta del caporalato. E’ un passo, ma la direzione è tracciata, sulla strada della legalità. Prima corsa il 16 giugno, tre corriere, tre linee di colore rosso, giallo e blu nei fari che ancora spazzano via la notte, porteranno a lavorare 150 braccianti agricoli. Racconta quello che è successo in una manciata di mesi, tempi record, il prefetto Massimo Marchesiello.

“Abbiamo fatto squadra, ci siamo uniti, andiamo avanti per cercare di strappare questi giovani ai caporali. E’ un passo, altri ce ne saranno. In questo cammino abbiamo misurato la forza di una provincia, la volontà di reagire”.

Una provincia che ieri mattina, in una sala della prefettura, era schierata con i protagonisti di quella che è un’impresa unica a livello nazionale. A fianco al prefetto Annalisa D’Angelo, direttrice dell’Inps, e Dario Bernardi, sindaco di Portomaggiore, il paese in prima linea per mozzare i tentacoli del caporalato, piovra che si è ramificata negli alloggi, nei permessi di soggiorno, nel trasporto.

E siccome da qualche parte bisogna cominciare lunedì 16 accende i motori il primo Agribus Ferrara, sul parabrezza un cartello, al volante l’impresa ’La Valle’, 30 anni di storia alle spalle, una garanzia. “Abbiamo già svolto per le aziende agricole servizi simili, trasportato i braccianti”, dice Paolo Pastorello, amministratore delegato. Hanno il rating della legalità, sono nella white list della prefettura, come una stella, quella della legge. Tre linee, tre colori. Stazione centrale Portomaggiore.

La rossa, arriva a San Giovanni d’Ostellato, dove scenderanno i lavoratori delle aziende agricole di Nino Rocchi, Alice Naldi, società Corte Roma (stazione di Ostellato), Fri-El Green House (San Giovanni). Linea 2, colore blu. Hub, Portomaggiore. Tratta per Lagosanto, Abbazia di Pomposa, circa 50 chilometri, 55 minuti nei sobbalzi della speranza. Azienda che ha detto sì alla sperimentazione, Vivai Mazzoni. Linea 3, colore giallo. Da Portomaggiore a Masi Torello, 25 chilometri. Capolinea, Salvi Vivai. Costo della sperimentazione che andrà avanti fino a settembre, 125mila euro. E’ il cuore della campagna, pomodori rosso vivo, tempo di raccogliere rispetto e dignità. Saranno loro, i datori di lavoro, a distribuire a 150 ragazzi la tesserina, c’è un codice, pass per il riscatto.

Ci crede Annalisa D’Angelo, il sorriso dell’antusiasmo. “Portomaggiore non è solo in questo cammino, abbiamo realizzato uno sportello per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sta funzionando, c’è la fila”.

Perché il bus è solo un passo, altri ce ne sono stati, altri ce ne saranno. Lo sportello di intermediazione, il progetto ’Common Ground’, capofila il comune di Ferrara – al tavolo l’assessore Angela Travagli, politiche del Lavoro, orgogliosa di fare la sua parte – la missione firmata da Cidas, protagonista Giulia Bertarelli. E’ aperto da alcuni mesi a Portomaggiore. “Facciamo interventi per l’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi. Per le vittime di sfruttamento lavorativo”, spiega, al suo fianco Libera, l’associazione che lotta contro le mafie. “E’ una sperimentazione, andremo avanti”, annuncia il prefetto. I risultati si pagano. Il primo finanziamento, quei 125mila euro, è arrivato dall’Ente bilaterale agricolo provinciale Favlaf-Ebat. Ieri c’era il direttore Luca Simoni. “Ci abbiamo creduto subito”. Al tavolo una bella squadra che lunedì farà l’alba. Stazione di Portomaggiore. Destinazione, legalità.