Agricoltore morto nello schianto . Aperta inchiesta, dinamica al vaglio

La procura ha aperto un’inchiesta sull’incidente mortale nel quale, mercoledì, ha perso la vita Gianni Pasti, 66enne di Coccanile. Il fascicolo per omicidio stradale è ancora contro ignoti, in attesa di avere qualche elemento in più per comprendere l’esatta dinamica dei fatti. Nel frattempo, il pubblico ministero di turno ha disposto l’ispezione esterna del corpo della vittima e una consulenza cinematica, che dovrà cristallizzare i contorni dell’accaduto. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 8.30 dell’altro ieri lungo la strada provinciale 5, in prossimità dell’incrocio con via Benetti, all’altezza di Ro Ferrarese. Pasti viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause da chiarire, si è scontato con un camper guidato da una donna che si stava immettendo sulla Provinciale. L’impatto è stato violentissimo e ha sbalzato il 66enne sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica e gli agenti della polizia locale dell’Unione Terre e Fiumi.

La notizia della morte di Pasti si è diffusa rapidamente nella zona, suscitando cordoglio e incredulità. Da alcuni anni, il 66enne viveva con la compagna nella frazione copparese. Lavorava come agricoltore insieme al fratello. La tragedia di mercoledì è l’ennesima che segna le strade del nostro territorio. Ora spetterà agli inquirenti chiarire cosa sia esattamente accaduto lungo la Provinciale 5 e valutare eventuali responsabilità. Certezze che arriveranno solo al termine degli accertamenti della polizia locale e delle attività tecniche ordinate dalla procura.

