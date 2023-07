Agricoltori Ferrara, "Crisi e problemi, serve svolta" - Incontro tra imprenditori e politici

BONDENO

La politica apre all’ascolto e gli agricoltori rispondono. C’erano sessanta imprenditori agricoli venerdì sera alla "Ca’ Rossa" di via Virgiliana a Senetica di Bondeno, all’incontro "L’agricoltura alza la voce". L’invito era stato lanciato dal consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini, dal sindaco di Vigarano Mainarda, parlamentare e capogruppo della Lega in commissione agricoltura della Camera dei Deputati Davide Bergaminie e dal sindaco di Bondeno Simone Saletti. Un’occasione che si è fatta confronto, impresa, cultura, puntando a richiedere ai vertici delle istituzioni e della politica, scelte che portino ad una svolta. "Ci aspetta un autunno caldo – ha detto Francesco Manca presidente di Confagricoltura Ferrara - per il collasso ortofrutticolo ferrarese che ha bisogno di ossigeno urgente. Migliaia di frutteti di pere sono andati abbattuti. La politica deve riuscire a dare risposte importanti. Ormai ogni crisi si assomma ad un’altra. Se il nostro territorio non si è allagato ricordiamoci che ha avuto comunque piogge che hanno devastato colture". Il frumento, mietuto in questi giorni, per gli allagamenti, non ha la stessa qualità e verrà pagato a prezzi inferiori. "Le nostre aziende vengono usate come casse di espansione – ha spiegato Luigi Chiossi – tutti i capifossi sono bloccati. Non c’è manutenzione". "I contributi Pac sono stati posticipati e i pagamenti al Consorzio anticipati – ha detto Paolo Stevanin –. Togliete almeno le accise sul gasolio agricolo per venirci incontro". "Stasera sono presenti 60 aziende agricole di medie dimensioni che rappresentano almeno 450 dipendenti – ha sottolineato Alessandro Giovannini, titolare di ‘Ca Rossa’ –. Sono un beneficio sociale, economico, finanziario del territorio. Ringraziamo i nostri interlocutori: Davide Bergamini sindaco di Vigarano e nella commissione agricoltura della Camera, Fabio Bergamini con la Regione, Saletti per i sindaci. Sono i primi a metterci la faccia". "Voi rappresentate la parte economica più importante di questo paese – ha sottolineato Davide Bergamini - . Fare politica oggi significa essere qui con voi stasera. Come Commissione stiamo andando ad approfondire queste problematiche. "Mai come ora fare agricoltura è difficile – ha detto Fabio Bergamini – soprattutto in una situazione in cui vecchi e nuovi parassiti minacciano i campi. Oltre a ciò, c’è la lentezza della burocrazia. ho ingaggiato da tempo una battaglia in Regione".

Claudia Fortini