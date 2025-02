"Agricoltori in ginocchio, che fa il Comune?"

"Un periodo critico per i nostri agricoltori, oggi più che mai. Prima di tutto il pensiero va a chi ha visto, per un’altra volta negli ultimi giorni, le proprie terre allagate, una criticità che si aggiunge a quelle oramai strutturali. Abbiamo bisogno che venga attuato un piano per la messa in sicurezza. Abbiamo bisogno di interventi urgenti affinché tutte le aziende agricole possano continuare a far vivere le nostre terre". Così il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, l’altro giorno a Consandolo alla riunione annuale di Confragricoltura. I soci, il presidente provinciale Francesco Manca e Carlo Alberto Gennari, presidente di Area Argenta e Portomaggiore, hanno rappresentato una situazione critica "a causa di problemi che mettono da tempo in ginocchio chi lavora la terra: l’aumento dei costi della produzione, la difficoltà di reperimento della manodopera e lo scarso riconoscimento da parte del mercato del prodotto agricolo. A questo si aggiunge la sicurezza idraulica del territorio, oggi una priorità".

Gli risponde sul web Adolfo Roma, agricoltore: "Prima che succedesse tutto questo, qualche segnale di dover mettere le mani sui nostri fiumi era arrivato. Come mai siamo arrivati a questo punto? Una volta pioveva molto di più, e per periodi più lunghi, capisco il cambiamento climatico, ma essere alluvionati 7 volte, che sia solo il cambiamento è una storia che non regge più: ci sono negligenze di tanti anni".

"Il nostro territorio ha bisogno di azioni concrete, non di proclami o bei discorsi fatti al microfono che non portano a nulla", evidenzia Nicola Fanini, consigliere comunale di opposizione e segretario comunale di Fratelli d’Italia, oltre che imprenditore agricolo e consandolese. E aggiunge: "I problemi strutturali del sistema idraulico sono frutto di anni di menefreghismo da parte della Regione, l’ente responsabile della manutenzione di fiumi e torrenti. Oggi questa politica dell’aspettare sta presentando il conto, peccato che a pagarlo siano gli agricoltori. Non è possibile che a ogni pioggia, anche non troppo intensa, le terre vadano sotto: bisogna agire, e l’impulso deve venire dal Comune che dovrebbe avere il coraggio di battere i pugni sul tavolo della Regione. Cosa ancora non avvenuta". Nel frattempo, aggiunge, "ho interrogato la Giunta per sapere lo stato delle chiuse vicine a Campotto, tra cui la Accursi, per fare chiarezza sugli interventi necessari". Il leader del partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non demorde sulla lentezza, a suo dire voluta, nella risposta a un’interrogazione, rimasta nel cassetto da più di tre mesi. Ricordiamo che l’emergenza è rientrata da pochi giorni a Campotto, con 200 ettari allagati nei campi tra la frazione argentana e Marmorta, nel Molinellese.

"Sono passati più di 90 giorni da quando il mio documento con la richiesta di chiarimenti è stato depositato – incalza Fanini – ma nessuno si è ancora degnato di rispondermi, nonostante il regolamento comunale e il Testo Unico degli enti locali impongano una risposta entro 30 giorni. Di questa irrispettosa noncuranza delle norme, locali e nazionali, è già stata informata la Prefettura. Nel frattempo questa lentezza ha tutta l’aria di essere una strategia per mascherare l’inadeguatezza di chi dovrebbe intervenire, nascondendo la verità al consiglio comunale e mancando di rispetto a tutti i cittadini".

Franco Vanini