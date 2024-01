Agricoltori in prima linea: “Tagli e costi alle stelle, la protesta con i trattori”

Ferrara, 22 gennaio 2024 – ​​Bandiere verdi come quelle del loro campi ai margini di una striscia di cemento, lì dove iniziano ormai radi frutteti e il tappeto del grano. Il rombo dei trattori lungo la statale 16 porterà, oltre i finestrini delle auto che attraversano una provincia da Ferrara ad Argenta, la rabbia degli agricoltori che aderiscono alla Confederazione italiana agricoltori (Cia). Due i presidi, domani. Uno, si comincia alle 8,30, davanti al ristorante Tre Spighe ad Argenta. L’altro davanti all’agriturismo La Sapienza, dall’altra parte della strada, nello spiazzo dove ci sono i sylos.

“Noi lavoriamo la terra, sappiamo cosa vuol dire alzarsi la mattina per andare in fabbrica, in ufficio. Noi non blocchiamo chi lavora", scandisce le parole Gianfranco Tomasoni, 61 anni, allevatore di bovini da sempre. Come per anni ha fatto il padre. Viene da Brescia, terra di gente pratica. Possiede tre stalle a Portomaggiore e una a Migliaro. In un momento di grande crisi del settore, lui le stalle le compra, le ristruttura e le rilancia.

Gli agricoltori saranno lì per dire basta ad anni di tagli, costi alle stelle, le compagne ormai ai margini dell’economia, la sensazione di essere gli ultimi mohicani di una società che ha dimenticato anche come sono fatte le galline.

Saranno lì per dire basta ad un’Europa matrigna che ha trasformato il green in un cappio per chi lavora la terra, per chi ha sulla punta delle dita un sapere antico che sembra ormai dare fastidio. La protesta lungo la statale della Cia, organizzazione guidata da Stefano Calderoni, è solo la punta dell’iceberg di una mobilitazione che a Ferrara è diventata trasversale, che attraversa le associazioni di categoria, una protesta che si diceva una volta e si dice ancora un po’ adesso, parte dal basso. Con una lunga lista di nome e cognomi, agricoltori che hanno detto basta alla pac, o meglio che vogliono cambiarla la pac con una sorta di petizione, tam tam nei campi. Appena una parolina, politica agricola comune, in realtà un macigno sulla testa degli agricoltori.

Varata nel 1962, rappresenta una stretta intesa tra l’Europa e i suoi agricoltori. A parole tutto bello. Nei fatti le cose vanno diversamente. ‘Oltre l’ipocrisia dell’architettura verde, gli agricoltori non sono il problema, sono la soluzione’, il sottotitolo della petizione che sta girando per casolari e corti, filari e capezzagne.

Spiega quello che sta succedendo Calderoni: "E’ ineludibile una revisione strutturale della Politica Agricola Comune approvata nel 2023. Alla base dell’architettura verde della nuova Pac c’è la malcelata idea che l’agricoltura non sia sostenibile dal punto di vista ambientale. Il settore primario è l’unico, al contrario, veramente interessato alla tutela delle risorse non rinnovabili da cui trae la propria capacità di crescita”.

La nuova Pac ha determinato il dimezzamento dei contributi erogati, spinge le aziende agricole fuori dal meccanismo degli aiuti. Le nuove norme e la burocrazia crescente stanno uccidendo le aziende. Parlano più di ogni altra cosa i numeri. Il 2023 si conclude con stime produttive insoddisfacenti per numerosi comparti agricoli.

La campagna 2022, una delle peggiori degli ultimi venti anni. Il settore produce il 10 per cento in meno. "A livello comunitario – riprende citando il documento – stiamo scontando gravi ritardi nella ricerca in campo genetico, rallentando i processi di adattamento scientifico ai cambiamenti climatici. Scellerata la scelta di darsi obiettivi fissati senza un approccio ragionato e orientato alla crescita come una riduzione sic et simpliciter del 50% fitofarmaci e concimi”.

I dati parlano da soli, il rischio è l’inesorabile abbandono delle campagne. La lotta europea alla crisi climatica, un boomerang. Gli agricoltori tedeschi hanno bloccato l’8 gennaio città e strade in tutto il paese, usando trattori e camion per protestare contro i tagli ai sussidi, per denunciare l’insostenibilità dell’approccio comunitario sull’agroalimentare. Domani i trattori non bloccheranno nessuno, ma saranno lì, enormi ruote e cabine, il muso puntato alla statale 16, la ‘ridotta’ una marcia ingranata contro un’Europa mai così lontana dai campi.