"Agricoltura, bene il G7. Opportunità per il dialogo"

"Partecipare al G7 dell’agricoltura a Ortigia è un’opportunità fondamentale per il dialogo tra la politica e il mondo agricolo". A sostenerlo è il deputato della Lega Davide Bergamini. "Oggi, più che mai – prosegue – dobbiamo sostenere i nostri agricoltori, che rappresentano un’eccellenza del nostro territorio e un pilastro dell’economia nazionale. Purtroppo, troppo spesso, sono penalizzati da politiche sbagliate. Tuttavia, il nostro impegno come Lega è chiaro: continueremo a sostenere le loro istanze, trasformandole in azioni concrete per rafforzare un settore strategico e cruciale per il nostro Paese. L’agricoltura non è solo economia, è cultura, tradizione, ed è ciò che ci permette di offrire al mondo le nostre eccellenze agroalimentari, riconosciute e apprezzate a livello globale".