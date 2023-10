"Agricoltura, contro le malattie è utile solo la lotta genetica"

CENTO

La forza della ricerca per l’innovazione e i passi dell’Unione Europea verso le Tea, le Tecniche di evoluzione assistita. Se ne è parlato, martedì al Salone di rappresentanza di Credem Banca di Corso Guercino a Cento, in occasione del convegno "Agricoltura, alimentazione e nuove biotecnologie" organizzato all’interno del ciclo di incontri ‘Agrifood progettare il futuro’. "Abbiamo insistito sempre per le Tea – ha detto Paolo De Castro, due volte ministro dell’agricoltura, eurodeputato e docente universitario - e finalmente il 5 luglio è arrivata sul tavolo della presidenza del consiglio una proposta di regolamento che finalmente fa chiarezza, una volta per tutte, sulle Tea. Sono tecniche che non spostano geni da una parte all’altra ma lavorano sullo lo stesso patrimonio genetico. E questo ha allargato la platea dei consensi in Europa – ha aggiunto – sono contrari solo i Verdi. La presidenza spagnola vorrebbe concludere l’iter legislativo entro dicembre ma sarà difficile. Sono ottimista per il futuro. Agli agricoltori servono alternative concrete per le malattie e queste sono le Tea, ovvero lotta genetica e non chimica. Non c’è nessuna differenza con le tecniche di miglioramento tradizionali e neppure l’obbligo di seguire percorsi diversi". "Queste tecnologie sono estremamente potente e identiche alle variazioni spontanee che avvengono in natura – ha sottolineato Silvio Salvi, docente di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, all’Università di Bologna - Serve tanta ricerca di base. Richiede conoscenza e studi". "La proposta di regolamento fa chiarezza in Europa – ha aggiunto Paolo Borghi giurista dell’università di Ferrara -. C’è anche un disegno di legge italiano".

Claudia Fortini