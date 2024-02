Agricoltura ’dimezzata’: "Noi, ancora sui trattori. Battaglia da vincere per una vera Europa"

Lui l’agricoltura 4.0 l’applica già quando lascia la campagna ("Ci possiamo sentire tra qualche minuto, sono in un campo di asparagi") e, lo zainetto sulle spalle, se ne va in ufficio. Perché dal trattore e dal computer ormai si combatte la battaglia per salvare un mondo che rischia di scomparire sotto i colpi di maglio dei rincari, della burocrazia, gli schiaffi d’un Europa sempre più matrigna. Quei compiti a casa per gli agricoltori – pac, rotazioni dei terreni, quote, green deal – che sembrano punizioni per un alunno discolo. Stefano Calderoni, presidente di Cia-Agricoltori italiani, alla capagna ancora crede. Era lì il 23 gennaio, lungo una statale, un centinaio di agricoltori. Un pallido sole, papaline di lana e giubbotti, rossi Massey Ferguson. Alcuni giovani, qualche ragazza. La bandiera? Il tricolore.

Anche a Ferrara ci sono i movimenti spontanei?

"Sì, quella mattina c’erano dei liberi agricoltori. Non vogliamo bloccare strade, i cittadini l’hanno capito. Mai come in questi giorni siamo riusciti a farci conoscere, a far capire che cos’è l’agricoltura oggi in Italia, quanto è prezioso questo antico mestiere ed anche quanto è diventato difficile. E non per colpa nostra"

Di chi, dell’Europa?

"Vogliono fare credere che siamo contro le misure per rispondere ai cambiamenti climatici, che siamo noi quelli che inquiniamo, che usiamo pesticidi a go-go. Questa è solo ideologia, questa non è l’Europa che vogliamo. Noi siamo i primi a difendere l’ambiente, perché con l’ambiente ci viviamo, sappiamo che solo rispettandolo ci garantiamo un futuro".

Un’impresa (quasi) impossibile

"Da anni i ricavi di chi lavora i campi sono più bassi dei costi, la burocrazia è imperante. E’ il peso più grande lo stanno pagando i giovani. La storia dell’architetto che lascia l’ufficio per andare a lavorare i campi, solo una favola. La realtà è un’altra"

Qual è questa realtà

"Che nelle campagne solo il 30% ha meno di 40 anni, che la media di chi coltiva la terra supera i 65. E’ l’inverno demografico del primario. Che un’impresa su due rischia di saltare per avere contratto mutui, per i debiti ai quali non riesce a far fronte a causa di un susseguirsi di annate storte"

Un esempio?

"Per comprare un trattore, come quel Massey Ferguson, ci vogliono un sacco di soldi. Sapete in quanto tempo li recupero, in 30 anni. Le dita incrociate che la grandine non spazzi via tutto a pochi metri dal raccolto"

L’Europa di soldi ne sta dando

"Sì, come no. 450 miliardi di euro da qui al 2027. Che finiscono in mano al 20% delle aziende. Le imprese piccole, di medie dimensioni restano a bocca asciutta. E con chi dobbiamo competere, con finanziarie, con capitali esteri. Il cibo ormai è solo un marchio da quotare in borsa, che sia fatto come natura crea o in una catena di montaggio poco importa"

Insomma la transizione ecologica non vi va giù, il green è un colore che non piace

"E’ proprio il contrario, la transizione ecologica è necessaria. Siamo noi i più esposti ai cambiamenti climatici. Ma non va fatta pagare alle categorie più deboli, così ricade solo sulle nostre spalle. Questa è un’Europa lontana, folle"

I fitofarmaci. Ce l’avete fatta

"Sì, un risultato c’è. Ci hanno dipinti come avvelenatori. I fitofarmaci sono medicine per le piante. Se me li togli e non mi dai alternative come faccio a lavorare. Il gasolio, i nostri trattori funzionano solo con quel carburante. Non raccontiamoci favole"

La ricerca scientifica?

"E’ stata affossata, abbiamo perso 20 anni"

Avanti ad oltranza?

"E’ una battaglia da portare avanti, da vincere, nell’interesse dei cittadini, dell’Europa. Quella vera. Se servirà torneremo nelle strade contro la miopia di Bruxelles, una miopia catastrofica. Noi siamo un pezzo di storia di questo paese".