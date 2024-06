Agricoltura e ambiente, il punto con Ricci

Al bar 2000 di Ponte Scalabrina si è tenuto un aperitivo elettorale di ‘Ostellato cambia’, la lista di centrodestra del candidato sindaco Antonio Ricci. Al dibattito è intervenuto anche Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia. Ricci ha evidenziato l’importanza di avere l’appoggio dei partiti attualmente al governo del Paese, in una ‘filiera’ politica che toglierebbe il Comune dall’isolamento a cui sarebbe destinato con una lista puramente civica. Sui temi dell’agricoltura e dell’Europa è poi intervenuto il deputato di Giorgia Meloni sottolineando come i problemi del comparto agricolo derivino oggi principalmente dai cambiamenti climatici e da alcune direttive europee mosse spesso da un ambientalismo ideologico. Entro il 2030 sarebbe prevista una ulteriore riduzione del 50% di agrofarmaci, il 4% di terreni lasciati incolti e il 25% di biologico. "Il paradosso di tali imposizioni – ha aggiunto Malaguti – è che le nostre eccellenze verranno sostituite da coltivazioni provenienti da Paesi con molti meno controlli, quindi con prodotti certamente peggiori e che, provenendo da altri continenti, produrranno più emissioni nocive in atmosfera".