Agricoltura e innovazione, i Federalisti ne parlano con Bonaccini

Il Movimento Federalista Europeo guarda alle politiche agricole, proprio a Ferrara, da sempre provincia dedicata all’agricoltura e alla sua trasformazione in prodotti alimentari. Domani, dalle 9 alle 13.30 nei locali dell’istituto "Vergani Navarra", in via Sogari 3, si terrà un convegno in cui si dibatterà di "Ricerca ed innovazione per una nuova agricoltura europea". Tra i relatori i professori Angelo Frascarelli di Uni Perugia, Patrizio Bianchi titolare di Cattedra Unesco, Aurelio Bruzzo di Unife, Massimiliano Urbinati preside dell’istituto "Vergani Navarra"; e poi l’europarlamentare ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia. Il convegno vuole essere un’opportunità di conoscenza e di approfondimento per addetti ai lavori e per la cittadinanza tutta.

Oggi la ricerca e la finanza dell’innovazione si concentrano in pochi poli globali: i rischi per l’Europa sono moltissimi, a cominciare dalla concorrenza sleale e dalla importazione di prodotti con garanzie di sicurezza diverse da quelle attualmente vigenti in UE. "E’ necessario – dice Rossella Zadro dell’MFE – pensare una politica agricola europea che tenga insieme la necessità della transizione ecologica con il guadagno economico delle imprese agricole che oggi reclamano un ruolo forte, anche in funzione proprio della sicurezza alimentare. La ricerca scientifica può diventare motore di sviluppo, facilitando un serio piano industriale per l’agricoltura, cosa che attualmente si discute in UE. Serve una seria programmazione industriale per l’agricoltura".

Quanto gli investimenti pubblici e privati stanno sostenendo l’innovazione sostenibile in Europa? Quali strumenti servirebbero per evitare che la ricerca europea perda terreno rispetto ai grandi player internazionali, per affiancare l’agricoltura? Questi i temi che animeranno il convegno. Prevista la presenza degli studenti dell’istituto Navarra, che hanno scelto per il proprio futuro la formazione agraria. L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Ferrara, della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di un’ampia rete di associazioni di categoria.