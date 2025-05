Agricoltura e volontariato, festa nel weekend

Tre giorni di iniziative, incontri e sapori nel cuore di Portomaggiore: da venerdì a domenica il centro cittadino si animerà con la Festa dell’Agricoltura e del Volontariato, un evento pensato per valorizzare il territorio, le sue eccellenze e l’impegno di chi ogni giorno contribuisce a farlo vivere. "E’ una manifestazione che è diventata ormai una tradizione – ha spiegato ieri in sala consiliare il sindaco Dario Bernardi nella presentazione – che valorizza due settori fondamentali per il nostro territorio, sotto la regia della Pro Loco". Così come squadra che vince non si cambia, il formato non cambia: nel centro cittadino avranno l’opportunità di farsi conoscere al grande pubblico ventisette associazioni delle circa settanta presenti nel Portuense, ognuna con un suo spazio in piazza Umberto I, mentre in piazza municipale saranno collocate le giostre per i bambini. In piazza papa Giovanni XXIII saranno montati il palco per gli spettacoli musicali, uno per sera, stand gastronomici e laboratori. In programma concerti della New Euforika Party Band con un repertorio di hit del passato degli ultimi decenni e le tribute band di Max Pezzali e Luciano Ligabue.

Tra le curiosità l’agriaperitivo, nel Bar Grillo nel parco Colombani, a cura di Coldiretti, una serata a tema agricolo on dj set assieme alle aziende agricole della zona. "Il programma ricalca quello dello scorso anno – ha evidenziato il presidente della Pro Loco, Giovanna Toschi – con tante opportunità per accontentare tutte le esigenze. Ricordo i laboratori per cucinare la piadina, la Biblioteca dei semi e lo yoga educativo. Il coinvolgimento delle scuole in iniziative a carattere sportivo in piazza Verde, la gara dei salami all’aglio artigianali, mercatini dell’hobbistica, passeggiate a cavallo, visita al bambuseto di Ripapersico e tanto altro".

"Quest’anno saranno presenti circa quindici produttori – ha messo in luce l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti – alcuni anche da fuori provincia, con varie proposte: dall’ortofrutta agli insaccati, dai formaggi al miele, alla lavanda, fino al vino, oltre alla presenza degli stand istituzionali delle associazioni. Riservo una particolare menzione a una iniziativa che sta diventando una bella tradizione, ovvero la terza gara di ricerca del tartufo con cani nel parco Colombani, in collaborazione con l’associazione nazionale tartufai italiani. Lo scorso anno hanno partecipato oltre cento cani di proprietari provenienti anche dal Trentino, dalla Toscana e dalle Marche, un’occasione anche di promozione del territorio. Prova ne sia che negli ultimi anni sono state piantumate circa sessanta piante micorizzate all’interno di parchi e aree verdi del territorio".

Franco Vanini