Agricoltura Ferrarese in Crisi, Bergamini Chiede Risorse per Impianti Anti-Gelo

E’ stato un inizio di luglio disastroso per l’agricoltura ferrarese, un po’ come del resto la scorsa primavera, tra sbalzi termici e fortunali. Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, dopo avere tenuto un incontro con una cinquantina di aziende agricole del territorio ha ricevuto rassicurazioni dalla giunta di viale Aldo Moro, almeno per quanto riguarda la richiesta di riapertura dei nuovi bandi per impianti anti-brina, fondamentali contro le gelate primaverili. Perché, se il tema può sembrare distante, in realtà i danni sul raccolto delle gelate primaverili si stanno misurando soltanto ora. "Oltre ai danni provocati ai cereali nell’ultimo periodo – dice Bergamini – la produzione di frutta sta risentendo pesantemente delle gelate della scorsa primavera. Abbiamo chiesto di riaprire i termini dei bandi, per non farsi trovare impreparati, finanziando i nuovi impianti anti-gelo". Nell’arco degli ultimi due anni, sono state accolte dalla Regione 290 domande per l’installazione di impianti anti-brina e per l’irrigazioneaspersione sovra e sopra chioma, per un totale di 12 milioni e 692mila euro di contributi (gli investimenti totali superano i 18 milioni). "Le imprese chiedono risorse maggiori per dotare i loro campi di impianti fissi e mobili".