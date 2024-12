Agricoltura, i pensionati accusano: "Aumento di 3 euro, elemosina"

"Con l’aumento di tre euro lordi non riusciremo a comprare nemmeno un panettone al supermercato prima di Natale, dovremo aspettare i ribassi dopo le feste", commenta Andrea Bandiera, presidente dell’Associazione Nazionale dei Pensionati di Cia Ferrara, nel corso dell’assemblea organizzata per fare il punto sull’annata appena trascorsa e analizzare le problematiche dei pensionati agricoli, molti dei quali percepiscono pensioni minime. "Nella legge di Bilancio – continua Bandiera – hanno pensato di farci l’elemosina con un aumento di 3 euro, a fronte di una perdita del potere d’acquisto del 15,7% in dieci anni certificata dall’Inps. Si tratta di una misura insufficiente, che costringe molti agricoltori in pensioni a continuare a lavorare, perché certamente con 5-600 euro al mese è l’inflazione che galoppa, è impensabile di arrivare a fine mese. Inoltre, sempre nella Legge di Bilancio, non c’è stato alcun riconoscimento di lavoro usurante per gli agricoltori, né alcuna prospettiva per i giovani che non riusciranno così ad avere una pensione dignitosa".

Altro capitolo è il sistema sanitario che continua a peggiorare. "Molti pensionati – continua Bandiera – vivono in aree rurali interne e faticano ad avere accesso ai servizi, a partire dal medico di base fino alle visite specialistiche, che spesso richiedono tempi troppo lunghi. Poi, certo, ci sono stati anche dei miglioramenti come la sezione di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale Rizzoli ad Argenta, ma questo non risolve le difficoltà che sono quotidiane. Anp promuove da sempre una sanità pubblica, gratuita e accessibile a tutti. Ci preoccupano i tagli agli enti locali, proprio perché, come dicevo, i servizi sociali di prossimità sono essenziali soprattutto nei territori più interni e la mancanza di risorse potrebbe incidere sull’assistenza alle persone non autosufficienti. La legge sull’autosufficienza è ancora priva di risorse idonee che ne vanificano l’efficacia. In questo 2024 non c’è stato alcun passo avanti nell’affrontare la questione sociale del nostro Paese. Il rischio è che una parte della popolazione non più produttiva, ma che ha dato un forte contributo alla crescita economica delle campagne, finisca in povertà".

Nella foto, Stefano Calderoni presidente Cia