Agricoltura, il punto con Neri

‘Insieme per il futuro’, la lista di centrodestra guidata da Samuele Neri, ha tenuto il primo incontro pubblico. È stato ospitato nella sede della Pro Loco di Masi San Giacomo. Essendo il tema della serata incentrato sui problemi del mondo agricolo, è intervenuto anche il deputato Mauro Malaguti di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Agricoltura alla Camera. Il dibattito, a cui hanno partecipato essenzialmente agricoltori locali, è stato ricco di spunti e suggerimenti utili, che hanno spaziato dalle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole alle penalizzanti direttive europee sui limiti imposti e sull’utilizzo degli agrofarmaci, dalla troppa burocrazia alla necessità di potenziare la ricerca per trovare molecole nuove che inibiscano l‘insorgere dei funghi dannosi per le piante. Prossimamente seguiranno altri incontri tematici con i cittadini che – come ha sottolineato il candidato sindaco – saranno utili per integrare e completare il programma elettorale.

(Nella foto al centro Neri insieme al deputato

Mauro Malaguti)