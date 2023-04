Agricoltura in ginocchio "Mai viste grandinate così"

di Federico Di Bisceglie

Roberto Cera scuote la testa. Ripete e si ripete che "il danno è grande e di grandinate così io non ne ho mai viste, nonostante abbia ormai diversi capelli bianchi". Per l’agricoltura ferrarese i violenti rovesci dei giorni scorsi sono stati micidiali. "Se la grandinata fosse arrivata tra un mese avremmo perso il 100% del raccolto. Così, almeno un 70% è andato in fumo".

Cera, la sua azienda agricola, la Santa Maria (associata a Coldiretti), ha sede a Final di Rero. Che danni avete subito?

"I danni maggiori si sono registrati nelle colture al di fuori delle reti di protezione. Per lo più si tratta di pere e mele. In particolare, queste ultime, le Fuji, erano in fioritura. Ora è tutto andato pressoché in fumo".

Ha fatto una stima, anche approssimativa, dei danni subiti?

"E’ difficile avere una quantificazione esatta in termini economici. Certo è che almeno il 70% del raccolto è stato compromesso dagli eventi atmosferici degli ultimi giorni. Sarebbe stato senz’altro più grave se fossero arrivati tra un mese, ma anche così è senza dubbio un’ulteriore scure che si abbatte sull’agricoltura ferrarese".

Lei ha detto che non aveva mai visto una grandinata di questa portata.

"Confermo: non l’ho mai vista, malgrado l’età. Sono decenni che faccio l’agricoltore ma una grandinata delle dimensioni e dell’intensità con cui si è scatenata nei giorni scorsi una volta la si vedeva ogni vent’anni. Ora, siamo a tre nel giro di una settimana. Non sappiamo più come difenderci. A questo, si aggiunge un altro problema".

A cosa si riferisce?

"Ci sono tantissime foglie che sono cadute. E, se tra poco scoppierà l’ondata di caldo, questo comporterà che le piante andranno ‘in stress’. Il che ha una conseguenza ancor più devastante: una caduta generalizzata dei frutti che ancora sarebbero ‘sani’".

Come ci si difende da questi eventi avversi?

"Non c’è, in realtà, una difesa. Le reti protettive anti-grandine, a causa dell’intensità della precipitazione, nei giorni scorsi si sono rotte in alcuni punti. Per cui non possiamo farci granché".

Sono i cambiamenti climatici.

"Il processo di tropicalizzazione del clima è in atto inesorabilmente, ma il vero dramma è la frequenza con la quale queste precipitazioni si verificano".