Agricoltura, industria e informatica a Comacchio: incontro tra domanda e offerta

Dopo il successo registrato lo scorso anno riprende, all’Informagiovani di Comacchio, il progetto ‘Recruiting day, recruiting year’. Da questo mese a maggio 2024 ogni quindici giorni circa, a rotazione, il centro ospiterà Agenzie per il lavoro operanti nella provincia di Ferrara. Anche quest’anno le Agenzie saranno a disposizione per una mattinata dedicata a colloqui, selezioni, iscrizioni e specifici ‘career day’ per i profili ricercati nell’area del basso ferrarese. L’iniziativa si pone il duplice scopo di destagionalizzare le opportunità lavorative sulla riviera di Comacchio, facendo circolare le possibilità di impiego anche nei mesi autunnali e invernali, avvicinando al contempo le agenzie della provincia e gli utenti delle località più distanti fisicamente, mettendo anche a conoscenza di opportunità e progetti mirati per le persone in cerca di impiego. Il primo appuntamento della seconda edizione si svolgerà nei locali del Centro Informagiovani a Porto Garibaldi giovedì 12 ottobre dalle 10 alle 12.30.

Nel corso della mattinata i referenti di Areajob selezioneranno, per impieghi nelle zone del basso ferrarese: operaie agricoli, operaie metalmeccanici, operaie elettrici e idraulici, senior e junior peritie meccanici, elettrotecnici, informatici e meccatronici. La partecipazione agli incontri è gratuita, senza limiti di età, comunicando la propria adesione a: informagiovani@comune.comacchio.fe.it, oggetto della mail: ‘Iscrizione al Recruting Day del …’, indicando la data dell’evento alla quale si intende partecipare. Occorre presentarsi ai colloqui con il proprio curriculum vitae. ‘Recruiting day, recruiting year’ era partito a settembre 2022 coinvolgendo oltre quindici enti delle politiche del lavoro tra ApL (agenzie per il lavoro) ed enti formativi accreditati con Gol (Garanzia occupabilità lavoratori). Gli incontri si sono snocciolati dal 22 settembre all’8 giugno e si sono rivelati fin da subito molto apprezzati. Il numero complessivo degli utenti della prima edizione del progetto, quella 20222023, è stato di 188 e tutti loro hanno avuto possibilità di essere iscritti ad una agenzia o ad un programma Gol. Per rimanere aggiornati sui futuri appuntamenti seguire la pagina Facebook ‘Centro Informagiovani Comune di Comacchio’.