Agricoltura sostenibile a teatro. L’iniziativa al Barattoni fa il pieno

Una mattina ricca di emozioni e riflessioni al Teatro Barattoni di Ostellato nei giorni scorsi, dove si è svolto l’incontro "Agricoltura sostenibile: cibo locale e incontro tra generazioni", nell’ambito dell’iniziativa "Ci mettiamo il cuore", con il patrocinio del Comune di Ostellato.

L’Istituto Navarra ha partecipato con entusiasmo, portando il proprio contributo in un dialogo tra passato, presente e futuro dell’agricoltura.

"E’ stata una mattinata bellissima in compagnia dell’Istituto Navarra di Ostellato e di Coldiretti – chiosa il sindaco di Ostellato, Elena Rossi, a commento dell’iniziativa, che è stata un vero successo – Sono stati affrontati temi importanti, che hanno avuto come protagonista il cambiamento climatico e l’agricoltura sostenibile. La sfida per il futuro dell’agricoltura è nelle nostre mani e in quelle dei nostri ragazzi.

Un grazie speciale alla professoressa Simona Callegari per il suo intervento appassionato, ai relatori della Coldiretti Giovani Impresa Ferrara, molti dei quali ex studenti del Navarra, e all’assessore Elisa Panini, per il loro prezioso supporto e la vicinanza al mondo della scuola e dell’agricoltura. Un evento che ci ricorda quanto sia importante coltivare le radici… per far crescere il futuro".

f. v.