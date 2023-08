Agricoltura, Zurma alla Camera "Dialogo per il futuro dei giovani"

Martedì scorso il coordinatore della Commissione ambiente e agricoltura del Consiglio nazionale giovani, il ferrarese Gianpaolo Zurma, ha incontrato, insieme ai commissari e al consigliere di presidenza Veronica Barbati, il presidente della Commissione agricolutura della Camera Marco Carloni per discutere della proposta di legge dedicata ai giovani agricoltori. "Insieme alla Commissione ambiente e agricolutura del Consiglio nazionale giovani e al consigliere di presidenza Veronica Barbati, abbiamo discusso insieme a Carloni sulla proposta di legge dedicata ai giovani agricoltori; un settore fondamentale della nostra economia che necessita di ulteriori e importanti riforme tese a snellire la burocrazia presente a oggi nella filiera agroalimentare – così Zurma –. Proprio per questo motivo non possiamo che essere entusiasti di essere stati coinvolti come Commissione, che a oggi sta lavorando per promuovere una serie di attività volte alla riscoperta delle nostre tradizioni agroalimentari ed il settore agricolo". La proposta di legge "è una sfida importante, completa e esaustiva, fortemente voluta per supportare i giovani agricoltori, i quali negli anni passati sono sempre stati messi in secondo piano e spesso dimenticati. Durante l’incontro – conclude – abbiamo avuto l’occasione per presentare le nostre idee e dare voce ai giovani su tema cruciale per la nostra Nazione".