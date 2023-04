Agriscampagnata e pic-nic: tutti i consigli

Come comporre il perfetto cestino da pic-nic con i prodotti di stagione che si trovano al mercato coperto di Campagna Amica di via Montebello, 43 e come organizzare un’agriscampagnata in bicicletta, con il kit giusto per affrontare le strade di campagna e godersi l’ambiente ed il territorio. Saranno questi i temi dell’appuntamento di oggi tra le 10.30 e le 12 al mercato coperto di via Montebello, dove gli esperti di Fiab, l’associazione italiana amici della bicicletta, sapranno dare i consigli giusti per godersi queste giornate di primavera.