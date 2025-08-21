Agrivoltaico, linea dura della giunta Baldini: "Troppe concessioni, andremo in tribunale"

L’indipendenza energetica deve essere un obiettivo fondamentale di chi amministra, ma non può essere perseguita a scapito dei territori. Serve regolamentare la localizzazione degli impianti per preservare ambiente e paesaggio. Per questo motivo, davanti al rilascio di autorizzazioni in punti sensibili del nostro territorio valuteremo l’opposizione nei tribunali e prima ancora presso la Presidenza del Consiglio dei ministri". E’ la linea scelta dall’amministrazione comunale di Argenta sul proliferare delle richieste di impianti di agrovoltaico.

"A tal proposito – sottolinea il sindaco Andrea Baldini – il 24 luglio abbiamo fatto appello presso la Presidenza del Consiglio affinché rivalutasse l’Autorizzazione Unica volta a realizzare un nuovo impianto a Boccaleone, tuttavia l’appello non è stato accolto e per questa ragione ricorreremo al Tar sottolineando come, in assenza di una norma che regola le aree idonee per l’insediamento degli impianti, debbano essere sospese le autorizzazioni. Chiediamo che il Governo faccia una legge sulle aree idonee e che la Regione sia pronta a recepirla. La questione energetica viene spesa in senso di competizione industriale, ma il tema è anche un altro: a beneficiarne devono essere i cittadini.

L’Italia è di tutti e non di pochi e grandi produttori di energia che non possono produrla senza rispettare il territorio in cui un loro impianto viene costruito, e questo concetto non sembra emergere in nessuna proposta normativa vista fino ad oggi". Tutto deriva dal fatto che il decreto del Governo del novembre 2024 è andato a determinare che solo l’agrifotovoltaico potesse essere realizzato in territorio rurale. Questa ha generato un proliferare delle richieste. Nella prima metà del 2025 è stato autorizzato un impianto di 10 Mw/h che si insedierà tra Argenta e Bando e i rimanenti 640 Mw/h restano in attesa di autorizzazione. Il 12 agosto il Mase ha espresso parere favorevole a un impianto che da solo produrrà 165 Mw/h di elettricità (in via Val Gramigna su 265 ettari), ovvero più di tutta quella autorizzata fino a questo momento nell’Argentano.

"Possiamo accettare – è la considerazione del sindaco – che questo sistema continui a proliferare generando in poco tempo un potenziale di produzione di energia che soddisferebbe 200.000 famiglie su un territorio in cui ne vivono 10.000? Io credo di no".

Franco Vanini