Aguscello, ’Halloween per tutti’. Una serata con le associazioni

Una serata per piccoli e grandi, per fare festa tra dolcetti e scherzetti. Ad Aguscello è tutto pronto per l’iniziativa ‘Halloween per tutti’, che si terrà venerdì 31 ottobre dalle 20 al centro Ancescao di via Ricciarelli. L’iniziativa è stata promossa dalle realtà associative locali, il Comitato di quartiere di Aguscello e l’Aps Bimbi Felici, con la collaborazione di Ancescao. L’evento è sostenuto, attraverso il patrocinio, anche dall’assessorato alle frazioni del Comune. Il programma della serata è stato illustrato ieri, nella residenza municipale di Ferrara, presenti l’assessora alle frazioni Cristina Coletti, la referente del Comitato di quartiere di Aguscello Cora Talmelli, il presidente dell’associazione Bimbi Felici aps Gianluca Curcio, con la coordinatrice dei progetti dell’associazione Domenica Celi. "Grazie alle realtà sociali di Aguscello – ha sottolineato l’assessora Cristina Coletti –, che dimostrano la capacità di mettere in rete idee ed energie per animare la frazione". "’Halloween per tutti’ non è solo un momento di svago, ma una testimonianza diretta di come la collaborazione tra associazioni, comitati e cittadini possa generare valore sociale, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e favorendo la partecipazione attiva alla vita sociale di tutti i cittadini. Come Comune continueremo a sostenere tutti gli eventi, come questo, che portano a vivacizzare e creare valore su tutto il nostro territorio". Come spiegato dagli organizzatori, l’evento nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di aggregazione diffusa: i partecipanti sono infatti invitati a portare e condividere la propria cena. Nel corso della serata sono previste diverse attività pensate per tutte le età, come il ‘Bingo di Halloween’, il percorso di ‘Dolcetto o scherzetto’ per le vie del paese, un’area trucca bimbi, giochi, letture e un bar aperto per bibite e ristoro. "Questo appuntamento – ha aggiunto Cora Talmelli – si inserisce tra le iniziative che il Comitato di quartiere di Aguscello ha avviato da un paio di anni per favorire l’aggregazione sociale nella frazione, fra residenti di tutte le età. Siamo tra l’altro reduci dalla sagra del paese, che abbiamo organizzato a fine settembre e che ha registrato un’ottima partecipazione".

Mario Tosatti